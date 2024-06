Dois às 10 - Margarida Castro e Panelo esclarecem rumores

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Margarida Castro e Daniel Panelo, o casal esclarece todos os rumores. No «Dois às 10», em «Conversas de Café» Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz elogiam vídeo com o qual Rita Pereira anunciou que está grávida do segundo filho, dão os parabéns a Mafalda Castro e Rui Simões pelo nascimento do filho Manel e a Kelly Baron e Pedro Guedes pelo nascimento do filho Miguel. Comentam fim da relação de Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano e de Sara Sistelo e Moisés Figueira. No «Dois às 10», damos início á «Atualidade» com o caso de um homem morto por engano à frente da mulher grávida. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de menina violada pelo tio a quem foi entregue. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um adolescente que matou o pai com sete facadas. Partilhamos entrevista com o advogado do jovem.