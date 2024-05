Dois às 10 - Margarida Castro responde a polémica que envolve namorada de Panelo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», começamos a manhã com Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz a comentarem a última gala do «Big Brother». De seguida, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conversam com João Cotrim de Figueiredo, candidato às eleições europeias pela Iniciativa Liberal. Margarida Castro, a última a concorrente expulsa na última Gala do «Big Brother», faz o rescaldo da sua participação no programa e fala sobre a sua relação com o concorrente Panelo.