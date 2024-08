Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Margarida Corceiro, que integra o elenco da nova novela da TVI ao lado de Kelly Bailey e Inês Aguiar. A atriz fala também da instabilidade da profissão e da sua paixão por viagens.

Recebemos, também, Gonçalo Quinaz, Luísa Castel-Branco e Cinha Jardim para as «Conversas de Café», inspirámo-nos em looks de verão com Joca Kasquinha e ouvimos um testemunho impressionante de uma mulher que trata do marido com um tumor.

No final, comentámos a «Atualidade» criminal.