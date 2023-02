26 jan, 10:07

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, abrimos a manhã com as «Conversas de Café», música José Reza e uma receita de Margarida Ramos. Na segunda parte, Margarida fala da sua luta contra um cancro da mama, anos depois de ter enfrentado um de tiroide. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os detalhes dos mais recentes crimes.