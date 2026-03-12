Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois às 10 - Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai - TVI

No «Dois às 10», Margarida e Gonçalo, ex-concorrentes do “Secret Story 8”, viveram dias de pânico depois do início da Guerra no Médio Oriente. O casal ficou retido no Dubai, devido aos ataques iranianos e ao cancelamento dos voos. De regresso a Portugal contam como foi.

Abrimos as portas do nosso palácio para receber uma verdadeira duquesa. Diana de Cadaval cresceu num mundo de princesas, rodeada de luxos e de contos de fadas mas também com as regras e responsabilidades de quem se tornaria um dia Duquesa de Cadaval.

Conhecemos a história de Cátia que recebeu uma das notícias mais difíceis de receber num dos dias que promete ser dos mais felizes para qualquer mulher. Horas depois de ser mãe, Cátia descobriu que tinha um cancro muito agressivo e já bem avançado. Foi à luta e depois de superar o tumor enquanto recuperava de um parto… teve esperança de que tudo estivesse bem. Mas não… a doença voltou a assombrá-la por mais duas vezes e ela voltou a lutar.

 

Mais Vistos

Atriz de 42 anos encontrada morta, após sair de casa para se encontrar com uma «velha amiga»

V+ TVI
Hoje às 11:29
1

Atriz polaca Magdalena Majtyka encontrada morta numa floresta

V+ TVI
Hoje às 11:19
2

Ao lado da filha, Sandra Felgueiras desfruta do calor da Tanzânia

19 dez 2025, 16:01
3

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Secret Story
Ontem às 22:22
4

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Secret Story
Há 3h e 2min
5

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Dois às 10
Ontem às 16:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Secret Story
Ontem às 22:23

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Dois às 10
Ontem às 16:30

Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Secret Story
Ontem às 23:15

Vem aí «Amor à Prova»: Luz e Alice discutem divórcio e futuro da família

Novelas
Hoje às 10:35

Ator da TVI fala publicamente sobre passado problemático e recorda vida num bairro social, com rusgas da polícia em casa

V+ TVI
Ontem às 14:17

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge pela vida enquanto Marcus a persegue armado

Novelas
Hoje às 09:03

TVI PLAYER

Amor à Prova: O casamento de Luz e Vítor chega ao fim

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Secret Story - Extra - 12 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Bomba de Luzia regressa à casa e a animação reina

Secret Story
Há 1h e 24min

Secret Story - Especial - 11 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo

Terra Forte
Ontem às 23:25

Terra Forte: Há novidades sobre o estado de saúde de Nico

Amor à Prova
10 mar, 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Uma rinoplastia, um resultado chocante e um processo em tribunal

A Sentença
Há 26 min

TVI - Em cima da hora - 12 de março de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 52min

TVI Jornal - 12 de março de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 54min

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Dois às 10
Há 3h e 33min

O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento

Dois às 10
Hoje às 11:50

Diário da Manhã - 12 de março de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 11:41
Mais

NOVELAS

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Novelas
Hoje às 11:10

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Novelas
Hoje às 11:07

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

Novelas
Ontem às 16:33

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

Novelas
Ontem às 16:15

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Novelas
Ontem às 15:48

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Novelas
Ontem às 09:42