Dois às 10 - Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai

No «Dois às 10», Margarida e Gonçalo, ex-concorrentes do “Secret Story 8”, viveram dias de pânico depois do início da Guerra no Médio Oriente. O casal ficou retido no Dubai, devido aos ataques iranianos e ao cancelamento dos voos. De regresso a Portugal contam como foi.

Abrimos as portas do nosso palácio para receber uma verdadeira duquesa. Diana de Cadaval cresceu num mundo de princesas, rodeada de luxos e de contos de fadas mas também com as regras e responsabilidades de quem se tornaria um dia Duquesa de Cadaval.

Conhecemos a história de Cátia que recebeu uma das notícias mais difíceis de receber num dos dias que promete ser dos mais felizes para qualquer mulher. Horas depois de ser mãe, Cátia descobriu que tinha um cancro muito agressivo e já bem avançado. Foi à luta e depois de superar o tumor enquanto recuperava de um parto… teve esperança de que tudo estivesse bem. Mas não… a doença voltou a assombrá-la por mais duas vezes e ela voltou a lutar.