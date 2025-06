Dois às 10 - Maria Botelho Moniz conta tudo sobre o «Big Brother Verão»

Hoje às 09:50

O programa «Dois às 10» desta terça-feira abordou temas marcantes e variados, desde a saúde física e emocional até histórias de superação. O médico Bruno Mendes alertou para os riscos de usar o telemóvel logo ao acordar, destacando impactos na saúde mental e no sono. Já a psicóloga Catarina Lucas revelou que os casais mais jovens têm cada vez menos intimidade física, contrariando ideias pré-concebidas. A história de vida de Simão, um menino com doenças raras e 95% de incapacidade, emocionou os telespetadores, tal como o testemunho de Bruna, que foi mãe aos 15 anos e viu a filha dar-lhe um novo rumo à vida.

A manhã ficou ainda marcada pelas revelações de Maria Botelho Moniz, que partilhou o entusiasmo por assumir a apresentação do Big Brother Verão, uma edição que promete revolucionar o jogo com celebridades e desafios inéditos. Houve também espaço para inspiração com José Avillez, que contou como trocou o sonho de ser arquiteto por uma carreira de sucesso na gastronomia. Um programa repleto de emoções, aprendizagens e histórias de vida que não deixaram ninguém indiferente.