Dois às 10 - Maria Botelho Moniz está grávida!

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com as compotas e licores com cerejas de Conceição Rodrigues e com as «Conversas de Café». Na segunda parte ficamos a conhecer a história do médico de família António Lopes da Costa e Maria revela a sua gravidez. Na terceira parte, os comentadores da «Autalidade» analisam os mais recentes crimes.