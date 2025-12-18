Dois às 10 - Maria Botelho Moniz revela detalhes da «1.ª Companhia»

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, o programa arrancou com a habitual rubrica social, onde foram analisadas as últimas notícias e polémicas do mundo dos famosos, com comentários de Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim. Maria Botelho Moniz apresentou-se em modo “major” para revelar detalhes sobre a estreia de “1.ª Companhia”, que regressa à TVI no dia 1 de janeiro, 20 anos depois. O formato promete novidades e marcar o início do novo ano televisivo. Houve ainda espaço para uma história de vida marcante. Conhecemos Marta, enfermeira que foi vítima de violência no local de trabalho. Apesar do trauma, regressou ao mesmo serviço e mostrou uma impressionante força e humanidade ao continuar a cuidar de quem a agrediu