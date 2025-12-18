Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Dois às 10 - Maria Botelho Moniz revela detalhes da «1.ª Companhia»

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Maria Botelho Moniz revela detalhes da «1.ª Companhia» - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, o programa arrancou com a habitual rubrica social, onde foram analisadas as últimas notícias e polémicas do mundo dos famosos, com comentários de Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim. Maria Botelho Moniz apresentou-se em modo “major” para revelar detalhes sobre a estreia de “1.ª Companhia”, que regressa à TVI no dia 1 de janeiro, 20 anos depois. O formato promete novidades e marcar o início do novo ano televisivo. Houve ainda espaço para uma história de vida marcante. Conhecemos Marta, enfermeira que foi vítima de violência no local de trabalho. Apesar do trauma, regressou ao mesmo serviço e mostrou uma impressionante força e humanidade ao continuar a cuidar de quem a agrediu

Este mercado de Natal em Portugal está a chamar a atenção no estrangeiro - e é fácil perceber porquê

V+ TVI
Ontem às 10:11
Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Secret Story
Há 3h e 34min
Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

Secret Story
15 dez, 11:13
02:51

Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece

Secret Story
Hoje às 02:29
Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs

Dois às 10
Hoje às 08:51
Ana foi expulsa do Secret Story

Dois às 10
15 dez, 11:42
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Secret Story
Há 2h e 59min

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
Há 2h e 41min

Há tradições que merecem reflexão. Afinal, o que é que devemos dizer às crianças sobre o Pai Natal?

Dois às 10
Há 2h e 15min

Mulher provocou explosão em França que matou duas crianças de 3 e 5 anos. Meninos eram familiares de jogador de futebol português

Dois às 10
Há 2h e 55min

Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Secret Story
Hoje às 12:58

Nem bolo-rei, nem rabanadas: este é o doce de Natal que agrada a toda a gente. E a receita não podia ser mais fácil

V+ TVI
Hoje às 14:19

A Protegida: Mariana dá uma verdadeira lição sobre parentalidade a Gina

A Protegida
Ontem às 23:13

Terra Forte: O confronto tenso de António e Sammy

Terra Forte
Ontem às 22:11

Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações

Secret Story
Há 1h e 17min

Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos

Dois às 10
Hoje às 12:21

Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»

Secret Story
Há 3h e 21min

Liliana revela estratégia que tinha planeada com o ex-noivo Zé: «Ele ia fingir que...»

Secret Story
Hoje às 11:31
Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 34 min

Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Ela foi uma profunda inconsciente”

Dois às 10
Há 3h e 33min

TVI - Em cima da hora - 18 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 18 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Terá colocado câmaras escondidas em ginásios para gravar homens nus. Paulo Abreu dos Santos enfrenta novas acusações

Dois às 10
Hoje às 12:33

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Novelas
Hoje às 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
Ontem às 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
Há 2h e 41min

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Novelas
Há 2h e 59min

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Novelas
Há 3h e 0min

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Novelas
Hoje às 09:40