Dois às 10 - Maria Botelho Moniz revela tudo sobre a gravidez

Ontem às 10:05

Maria Botelho Moniz senta-se frente a frente com Cláudio Ramos e conta tudo sobre o processo doloroso que foi engravidar, numa conversa intimista e cheia de revelações. Recebemos alguns dos ex-concorrentes d'O Triângulo, que fazem apostas para o grande vencedor do reality show. A incontornável atriz Maria do Céu Guerra, que está hoje de parabéns, faz uma retrospetiva da sua carreira e é, ainda, surpreendida pelos elenco de «Festa é Festa». No segmento da cozinha, o chef Fernando Semedo prepara uns petiscos deliciosos.