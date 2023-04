Dois às 10 - Maria Cerqueira Gomes é a apresentadora do novo reality show da TVI

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, recebemos Paula Nunes irmã da concorrente de «O Triângulo» Inácia. Maria Cerqueira Gomes revela detalhes do novo programa da TVI «Casamento Marcado». A apresentadora revela que estava a conduzir quando recebeu o convite. onhecemos a história do pequeno Daniel contada pela mãe Liliana Sá. Daniel, tem sete anos, não fala, não anda e quase não vê, sofre de uma doença rara tetraparesia epástica congénita.