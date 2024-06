Dois às 10 - Maria Cerqueira Gomes e Rui Simões revelam tudo sobre o novo programa da TVI

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Maria Cerqueira Gomes e Rui Simões, os apresentadores de «Mistura Beirão», uma competição entre bartenders profissionais. Recebemos Teresa Cameira com a receita de uma salada fresca, ideal para os dias mais quentes. Recebemos Luís Fonseca, o famoso Kika do «Big Brother 2024». Fomos ter com Kika ao Alentejo, mais propriamente a Beja. Ele recordou a infância que viveu pelos montes e a importância que esta região de Portugal tem para ele. Falou-nos ainda da paixão e respeito que tem pelas touradas (sendo ele forcado) e do gosto que tem por desporto. Amigos e filhos do ex-concorrente do Big Brother também falam sobre este homem que conquistou o carinho de muitos portugueses. Conhecemos a história de Miguel Santos Pedroso, Miguel começa por explicar que era um jovem com uma vida normal até um dia ter acordado e não conseguir caminhar em casa, calçar e vestir. O pai diz que foram realizados diversos exames, sem diagnóstico. Conta ainda que, o filho, ao mínimo esforço, ficava todo transpirado, como se tivesse corrido uma maratona. Miguel explica que, a dado momento, perdeu a força, não conseguia dormir com dores, não conseguia concentrar-se na escola. O diagnóstico chegou com o Centro de Reabilitação do Norte, «o meu filho tem encefalomielite miálgica», refere Filipe. Conhecemos também a história de Daniela Faria diagnosticada também com encefalomielite miálgica. Daniela conta que começou a dançar aos quatro e anos e que, devido à doença, é praticamente impossível regressar. Explica que tem a EM e que sintomas começou por ter, tendo sido desvalorizada por diversos médicos. Conta que tentou fazer exercício físico, deixando-a praticamente acamada durante três meses. Diz que emocionalmente, sente-se como um carrossel, perdida e, por isso mesmo, isolou-se.

Damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher atropelada mortalmente pelo ex-namorado. A vítima foi morta duas semanas depois de instituição denunciar violência ao Ministério Público. O botão de pânico foi atribuído a Daniela no dia em que foi morta. Analisamos caso de João Pedro, um homem que matou duas mulheres, duas ex-companheiras que tinham refeito a vida. Carla foi morta com 23 facadas. Os nossos comentadores analisam caso de um médico ortopedista que violou duas mulheres, durante consulta.