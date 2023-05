Dois às 10 - Maria Cerqueira Gomes faz revelações sobre novo programa «Casamento Marcado»

Hoje às 10:05

A apresentadora Maria Cerqueira Gomes revela detalhes sobre o novo programa «Casamento Marcado», com estreia marcada para este sábado à noite. No segmento «Conversas de Café», o nosso painel de comentadores traz as últimas novidades do mundo dos famosos. Ouvimos o testemunho desesperante de Ana Batista, que após o senhorio não renovar contrato de arrendamento, viu-se obrigada a ir viver para o carro com o filho menor. Ainda, concretizámos o sonho a Maria de Fátima, ao dar-lhe um novo sorriso, pela mão do médico dentista João Espírito Santo.