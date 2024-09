Dois às 10 - Maria Cerqueira Gomes revela tudo sobre o seu documentário

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias revela o que os astros preparam para todos os signos em outubro, de 2024.

Recebemos Maria Cerqueira Gomes, que nos faz companhia todos os sábados, mas agora vai poder vê-la sempre que quiser, inclusive como nunca a viu num documentário com o seu nome «Maria». Maria Cerqueira Gomes é a primeira portuguesa a protagonizar um documentário na Prime Video. Recebemos Fernando Pimenta um nome incontornável do desporto. Já todos sorrimos com as vitórias dele e chorámos com as derrotas. O atleta, que tem duas medalhas olímpicas, falhou o grande objetivo de conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Mas depois da tempestade vem a bonança e acaba de se sagrar tricampeão mundial de maratona de canoagem. Conhecemos três vidas que mudaram com a internet. Paulo é criador de conteúdos sobre culinária. Dicas de beleza, moda, pensamentos e rotina são diversos os conteúdos que podemos encontrar na página de Carina. Estudava psicologia e trabalhava num restaurante, era esta a vida de Filipa antes de ser influencer e passar a fazer públicações sobre moda e maternidade, desde que foi mãe. O médico holístico André Amorim, apologista de uma abordagem mais natural da saúde e da vida, dá-nos dicas de como combater algumas doenças.