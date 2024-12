Dois às 10 - Maria ficou com o Natal arrasado ao perder a casa da sua vida num incêndio

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recebe Maria que recorda com tristeza a dor que sente desde o dia do incêndio. Lembra o desespero dos netos encurralados no andar de cima. Confessa chorar todos os dias com saudades da sua casa.

Myriam partilha a sua história emocionante. Tem 17 anos e é a mais velha de quatro irmãos, este ano preparam-se para passar o primeiro Natal sem a mãe que morreu vítima de cancro.

Joana Amaral Dias, psicóloga, Suzana Garcia, advogada e Vitor Marques, inspetor da Polícia judiciária comentam os temas que marcam a atualidade nesta quinta-feira, 12 de dezembro.