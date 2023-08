Dois às 10 - Maria João ajudou Jorge a deixar de viver na rua

Hoje às 10:05

No Dois às 10, começamos a manhã com Pedro Benevides e o chef Vítor Sobral, que nos falam da nova rubrica do Jornal Nacional, «A Mesa do Chef», e ainda o Dois às 10 continua na estrada com Zé Lopes na praia fluvial de Resende. Nesta primeira parte, nada é o que parece! Ana Miranda é cake designer que faz bolos... que não parecem bolos. Conhecemos ainda Ruizinho Barros, cantor e coveiro e ainda Daniela Lavoratti, miss e enfermeira. Na segunda parte do programa, conhecemos a história de Miguel Monteiro que nasceu com nanismo e conseguiu quebrar o recorde de lançamento do peso. Terminamos a segunda parte com a história de Maria João Cardoso, uma jovem que ajudou Jorge Coelho e outros sem abrigo a sair da rua. Na terceira para, os nossos comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».