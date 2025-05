Dois às 10 - Maria João escreve cartas à mãe que já partiu para manter viva a sua memória

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira abre o programa esclarecendo a ausência de Cláudio Ramos e atualizando o público sobre o seu estado de saúde, revelando quando o apresentador regressará ao ecrã.

Nas «Conversas de Café», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins analisam os temas da semana no mundo dos famosos. A alegada traição de Sofia Jardim domina a conversa, com Cinha a reagir à polémica que envolve a sua sobrinha e a levantar hipóteses sobre uma possível invasão de contas online. O painel comenta ainda o vídeo controverso de Emmanuel Macron no Vietname, assim como o impacto da histórica transferência de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid. Maria Cerqueira Gomes é elogiada por Blanca Romero, ex-mulher de Cayetano Rivera, que destaca o papel da apresentadora na união familiar. O romance de Margarida Corceiro e Lando Norris volta a ser destaque após o Grande Prémio do Mónaco, enquanto se especula sobre uma crise entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly. Júlia Palha anuncia o noivado com Frederico Porém Murta, que ofereceu um anel de família. O momento é comentado pelo painel, com Adriano Silva Martins a provocar Cristina Ferreira com uma alusão a um possível noivado com João Monteiro. Cristina Ferreira analisa ainda os visuais da Rainha Letizia e da Infanta Sofia na cerimónia de graduação, que geraram reações distintas. Gonçalo Quinaz comenta os rumores de saída de Cristiano Ronaldo do Al-Nassr, após o jogador remover o nome do clube das redes sociais. O painel fala também sobre Rúben Dias e Maya Jama, cuja recente fotografia em clima de romance causou furor online.

Na segunda parte do programa, Manuel Luís Goucha junta-se a Cristina para recordar momentos marcantes da sua vida pessoal e profissional, refletindo sobre os 42 anos de carreira e revelando detalhes da nova aposta da TVI, «Soma e Segue». Goucha recorda com emoção as cartas trocadas com a mãe, a preparação para a transmissão do funeral do Papa Francisco, e partilha a sua visão sobre a relação entre Emmanuel e Brigitte Macron. A dupla antecipa ainda o especial «Ilha das Vacas Felizes», que será transmitido em direto dos Açores.

Maria João Sousa emociona ao recordar os 22 anos vividos com a mãe, vítima de um linfoma do sistema nervoso central. A jovem explica como encontrou na escrita de cartas uma forma de manter viva a memória da mãe.

Já Leonor Marante partilha a história dos seus padrinhos, que assumiram o papel de pais. Recorda, com saudade, a perda recente da madrinha e do padrinho, e a ligação inquebrável que os unia.

Suzana Garcia, Melanie Tavares e Vítor Marques que analisam os temas que marcam a atualidade nesta quinta-feira, 29 de maio.