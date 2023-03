Dois às 10 – Marido de Jandira esclarece polémicas e entra da companheira n’O Triângulo

Hoje às 10:05

No programa apresentado Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com uma receita de Tia Cátia, temos uma divertida conversa com Eduardo Madeira e José Fidalgo toma pequeno almoço connosco, aproveitando para falar da novela «Queridos Papás». Na segunda parte, José Dias fala da sua relação com a companheira Jandira e das razões pela qual esta decidiu entrar para o reality show. Conhecemos ainda Teresa Pereira que nos fala dos traumas que sofrer às mãos do pai e do ex-companheiro. Na terceira parte, os comentadores da atualidade analisam novos detalhes do caso em que um avô matou a neta.