Dois às 10 - Marisa e Pedro Jorge comentam a polémica do «Secret Story 10»

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, celebrou-se o amor com histórias que provam que ele não desaparece.

O programa recebeu Marisa e Pedro Jorge, do “Secret Story 9”, para uma conversa descontraída. Na cozinha, a Tia Cátia preparou uma receita especial, cheia de carinho.

Ficámos a conhecer o aluno mais velho da Faculdade de Economia de Coimbra, numa história inspiradora.

Em destaque, a primeira entrevista de Merche Romero após a morte do irmão e o testemunho de Bebiana, viúva e mãe de três filhos aos 30 anos