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Dois às 10 - Marisa Susana reage ao quarto lugar no Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Marisa Susana reage ao quarto lugar no Secret Story - Desafio Final - TVI

O Dois às 10 começou a manhã com as últimas notícias do mundo dos famosos e uma emissão em ambiente de verão. Diogo Marcelino esteve em direto na praia de Sesimbra e abordou o fim da relação com Mafalda Diamond. O programa revelou ainda o segredo do famoso croissant à moda do Porto. A manhã contou também com a presença de Marisa Susana, quarta classificada do Secret Story – Desafio Final, que fez um balanço da sua participação no reality show.
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