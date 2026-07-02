Dois às 10 - Marisa Susana reage ao quarto lugar no Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:50

O Dois às 10 começou a manhã com as últimas notícias do mundo dos famosos e uma emissão em ambiente de verão. Diogo Marcelino esteve em direto na praia de Sesimbra e abordou o fim da relação com Mafalda Diamond. O programa revelou ainda o segredo do famoso croissant à moda do Porto. A manhã contou também com a presença de Marisa Susana, quarta classificada do Secret Story – Desafio Final, que fez um balanço da sua participação no reality show.