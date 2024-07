Dois às 10 - Marmitas saudáveis para o verão: saiba o que levar para a praia ou piscina

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Iara Rodrigues, nutricionista, sugere marmitas saudáveis para o verão. Laura Monteiro, proprietária da «Deep Champagne», pretende que todas as mulheres se sintam confiantes ao usar um biquíni. Diana Nogueira, proprietária da «Zardi», mostra os vestidos de cerimónia perfeitos para esta estação. Sofia Fernandes conta como ela e a amiga aprenderam a fazer gelados e criaram uma marca própria. Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira falam das suas primeiras impressões dos concorrentes do «Dilema». As irmãs Sofia e Paula Machado contam que sobreviveram ao acidente de avião de 1999 em Hong Kong. Vítor Batista relata o momento em que esteve à beira da morte. Na última parte, comentamos a atualidade do crime.