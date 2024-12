Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recebe o 17º expulso do «Secret Story», Maycon Douglas. O ex-concorrente fala da sua relação com Renata, reage às imagens sobre os momentos mais polémicos que protagonizou dentro da casa, faz um balanço da sua participação no «Secret Story 8», e revela os seu favoritos à vitória.