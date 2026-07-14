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Dois às 10 - Médicos deram 3 meses ao filho de Ana e Ruben

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Médicos deram 3 meses ao filho de Ana e Ruben - TVI

O Dois às 10 dedicou a manhã às histórias de amizade, amor e superação. O programa deu a conhecer amigos que transformaram a cumplicidade em negócios de sucesso e um casal que mantém uma história de amor há mais de 50 anos. Catarina surpreendeu ao revelar uma impressionante transformação de visual aos 28 anos. Houve ainda espaço para o emocionante testemunho da família de Gabriel, de cinco anos, que enfrenta o terceiro tumor, e para a história de Alexandra, que encontrou o marido morto poucas semanas após o casamento. Uma emissão marcada por emoções fortes e exemplos de coragem.
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