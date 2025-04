Dois às 10 - Melanie Tavares fala do impacto silencioso de um trauma de infância

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Melanie Tavares tem hoje 49 anos, mas não esconde o trauma que viveu durante a infância, em Lagos, e que lhe mudou a vida para sempre. Melanie viveu um trauma na infância que lhe mudou a vida. A morte de uma amiga durante a infância, num bonito dia em que estavam todos a brincar. Um episódio que definiu aquilo em que se tornou e que partilha agora no novo livro “De tanto sofrer, esqueci-me de viver”.

A Páscoa está a chegar e se já está a pensar no que vai fazer para celebrar à volta de um belo almoço de família então inspire-se com as receitas que a Teresa Cameira nos apresenta.

Maria conta que desde pequena começou a lutar pela vida. Aos 8 meses teve os primeiros problemas de saúde e aos 15 anos ficou em coma devido a um sangramento. Maria e a mãe eram muito cúmplices, vem de uma família numerosa com 11 irmãos. Deixou a escola com 9 anos, na 4ª classe para ajudar a mãe com casa com os irmãos. Em 2010 teve o primeiro AVC, em 2022 teve o segundo e pelo meio teve um enfarte. Tudo isto devido ao stress e ao cansaço. Para ser mãe sofreu muito. Teve dois abortos seguidos, mas não desistiu. “Foi muito difícil perder as minhas crianças.” Tem um filho hoje e dá a vida por ele. “O meu coração nasceu triste, mas a minha cara está com alegria A vida faz me ter alegria”.

o Padre Ricardo Esteves conversa com Cláudio Ramos sobre a importância de trabalhar com os jovens e como cativá-los para a igreja. O Padre realça as qualidades e capacidades da juventude atual, discordando da ideia de que "esta juventude não presta". Sugere que atividades dinâmicas e projetos que envolvam os jovens nas paróquias, para além da parte religiosa, são uma forma eficaz de os aproximar da igreja. Defende que para atrair os jovens é importante que se sintam cativados, confiantes na pessoa que os acompanha e que se sintam parte de algo real e verdadeiro e não apenas mais uma atividade sem significado. O padre afirma que ser católico significa praticar e viver a fé.

