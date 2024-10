Dois às 10 - Menina emociona Cristina Ferreira com discurso sobre Alzheimer

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a pequena Rita Moitas, neta de doente com alzheimer. Rita começa por dizer que para ela a alzheimer é “uma borracha que apaga memórias”. Conta que a mãe lhe explicou com calma o que era a doença e que ela ajudou a melhorar a situação. Descreve ainda como são as visitas ao avô. Cláudio Ramos abre o coração a Alexandra Solnado e fala sem preconceitos de espiritualidade. O apresentadora afirma à convidada: «Eu acredito nas tuas coisas piamente!». Conhecemos Cristina Silva, é dona de um dos cafés que mais faz furor em Vila Nova de Milfontes, sítio onde Cristina Ferreira já foi muito feliz. Cristina nasceu em Vila Nova de Milfontes e, apesar de já ter viajado bastante, não esconde que esta vila continua a ser o seu sítio de eleição. Acompanhamos Cristina até à praia das Furnas e ao Pão Café & Companhia, dois sítios especiais para Cristina Silva bem como para a nossa apresentadora Cristina Ferreira.