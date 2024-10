Dois às 10 - Menino de 12 anos morre depois de Cristiano Ronaldo lhe concretizar o seu maior sonho

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida do pequeno Esdras um menino cheio de sonhos quando aos 12 anos um cancro lhe roubou a vida. A mãe, Ana, lutou e conseguiu concretizar alguns dos sonhos do filho antes que morresse. Recebemos Daniela a última concorrente expulsa na última gala do «Secret Story». Daniela revelou o seu segredo: «Sobrevivi a um incêndio em minha casa», a ex-concorrente revela pormenores do acidente. Daniela fala da doença mental do pai. Recebemos Marcelo Serrano uma das caras mais conhecidas da televisão brasileira está em Portugal com um espetáculo que fez furor no Brasil.