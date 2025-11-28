Dois às 10 - Menino de 8 anos com doença rara tem um desejo para o Natal

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristiana Jesus, Marcelo Palma e Lídia Rodrigues analisaram os momentos mais marcantes da semana no «Secret Story 9».

Joana Dias revelou as previsões astrológicas para o mês de dezembro.

Ana Rita Cavaco partilhou a sua história após ser absolvida em tribunal e falou do cancro da mama e do cuidado à mãe.

Conhecemos ainda o percurso de André, de oito anos, que depois de meses de dor e incerteza foi finalmente diagnosticado com a doença rara Legg-Calvé-Perthes.