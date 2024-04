Dois às 10 - Merche Romero desmente afirmações a seu respeito e repõe a verdade

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história da família de Abelo e Elvira Jesus. Abelo, Elvira e a filha Inês, relembram o dia do acidente que lhes mudou a vida. Pai e filha tiveram um acidente de mota, Inês recorda que pensou que o pai ia morrer. Abelo ficou com a perna esquerda amputada e Inês perdeu dois dedos do pé esquerdo. Elvira recorda o choque que foi quando viu os dedos da filha num copo. Abelo afirma que nunca se revoltou focou-se apenas em soluções e fala de como superou o acidente através do desporto e de como ajuda as pessoas com incapacidades motoras.

Conhecemos a história de Eduardo e Marta. Eduardo foi pai aos 22 anos e, aos 25 anos, ficou sozinho com a filha nos braços. A mãe da filha abandonou-os e Eduardo teve de cuidar da filha que, aos cinco anos, foi diagnosticada com trissomia 10. Eduardo conta que a gravidez não foi planeada, mas que foi uma filha desejada por ele. Explica que a mãe da filha tomou algumas coisas para tentar abortar e, por isso, a filha nasceu com uma fenda labial. Eduardo conta que é sapateiro, bombeiro e cuidador da filha e, na semana passada, viu a casa arder com a filha lá dentro. Enfrentou as chamas e salvou-a. Eduardo diz que a casa ficou destruída, há uma semana, pelas chamas e relata o incêndio. Marta diz que se arma em forte, mas que chora sozinha.

Na «Atualidade», a repórter Ticiana Xavier entrevista mãe de jovem amarrada, violada e morta. Antónia Pinela mostra-se revoltada. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de assalto violento, em loja. Partilhamos entrevista com funcionária da loja.