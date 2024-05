Dois às 10 - Merche Romero esclarece novos rumores a seu respeito

Hoje às 09:55

Em «Conversas de café», Merche Romero esclarece notícias difamatórias a seu respeito. A comentadora afirma que é tudo mentira e uma vergonha. Merche assume que está feliz e afirma que não vai entrar em «troca de galhardetes». Cláudio Ramos faz revelações sobre o namorado de Maria Cerqueira Gomes. A apresentadora da TVI e Cayetano Rivera foram fotografados juntos, o casal mostra cumplicidade. Cláudio Ramos recorda o dia do seu casamento e revela facto curioso. O príncipe William e Kate Middleton completaram 13 anos de casados. Para celebrar a data, o Palácio de Kensington compartilhou uma imagem da cerimônia realizada em 2011. Cristina Ferreira defende rumores sobre Rainha Letizia, consta que a Rainha se disfarça para se encontrar com amante. Recebemos José Caçador, irmão do concorrente do «Big Brother 2024» Fábio Caçador. O nosso convidado comenta a «Curva da Vida» do irmão e conta que estava presente no acidente de viação que o irmão relatou com pesar. Recebemos Simara, a nossa convidada recorda a sua carreira na música e fala da sua paixão pelos cristais.

Na «Atualidade», a repórter Tânia Rei faz o enquadramento do caso de homem escravizado, durante 17 anos. os nossos comentadores analisam caso de homem escravizado, durante 17 anos, a conversa evolui para a frieza perante a miséria e pobreza crescente na sociedade. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem que envenenou os pais com «sal sagrado» depois de consultar bruxa. O casal foi internado. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um idoso desaparecido há dois dias. Os nossos comentadores analisam caso de cão que atacou mulher na cara, braços e costas e o dono foi condenado.