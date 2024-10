Dois às 10 - Mickael Carreira declara-se a Laura Figueiredo e fala dos filhos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Mickael Carreira e Laura Figueiredo estão juntos há 12 anos e pela primeira vez estão juntos num videoclipe, o músico apresentou o seu mais recente trabalho. Recebemos Helena Sacadura Cabral, está prestes a fazer 90 anos e continua como a conhecemos: uma mulher que exige ser feliz, é dona de um riso inconfundível e obriga-se a uma vida ativa: vai ao ginásio, janta com os amigos, escreve livros, partilha a visão que tem do mundo quase diariamente nas redes sociais e não dispensa o charuto nem um bom convívio à lareira. Recebemos a ginecologista Sílvia Roque que relatou histórias caricatas sobre partos e Ana Domingos, enfermeira especialista em Saúde Materna e Obstétrica, com todos os truques e dicas para preparar o corpo para o parto.