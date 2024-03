Dois às 10 - Mickael Carreira está de regresso e revela novidades

Hoje às 09:55

No «Dois às 10«, recebemos Mickael Carreira , pai de Beatriz e de Gabriel, afirma que o papel mais importante da sua vida é o de pai, recorda o ensino em França, onde nasceu, e conta episódio caricato. Mickael Carreira afirma que o pai, Tony Carreira, é uma lenda viva, um excelente profissional que Mickael tem como referência. Cláudio Ramos à conversa com Mickael Carreira afirma que Tony Carreira é das pessoas que mais exige que os espetáculos sejam perfeitos por amor ao público. Conhecemos a história de Jéssica, que conta que é fã de Mickael Carreira desde sempre e que foi nos concertos do cantor que se apaixonou pelo atual marido e pai da sua filha de um ano. Daniel, o marido, era pianista de Mickael Carreira. O cantor recorda já deu mais tempo de autógrafos que de concerto, e revela que chegou a sentir-se mal de cansaço. Mickael Carreira está de regresso aos palcos com novo trabalho e revela que está muito feliz. Conhecemos Paulo Dias que conta que já trabalhava para a família e empresa de Rui Nabeiro quando sofreu uma hemorragia cerebral que mudou a sua vida para sempre. Recebemos o padre Pedro Coutinho que explica a origem do «Domingo de Ramos», Cláudio Ramos revela o seu seu nome completo e explica de onde vem o «Ramos». Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem encontrado morto na rua. O cadáver foi encontrado com ferimentos na cabeça. Os nossos comentadores analisam caso de caseiros suspeitos de matar os patrões à pancada. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de ladrão que roubou e agrediu várias pessoas. Os nossos comentadores analisam caso de menina, de 5 anos, abusada por marido de ama.