Dois às 10 - Miguel diz que a mãe o maltratou por ser homossexual

No “Dois às 10” desta manhã, Joana D’Arc apresentou uma nova canção. O programa trouxe uma manhã animada, com música, feirantes, cozinha e histórias de família.
Ficámos a conhecer melhor as histórias por detrás de vários primos, num momento descontraído. Na cozinha, foi preparado lombo com castanhas à moda de Castanheira de Pêra.
O programa abordou também o caso de Miguel, que acusa a mãe de o ter maltratado por ser homossexual.
E conhecemos a história de Diana, que descobriu ter esclerose múltipla aos 25 anos, após ser mãe.