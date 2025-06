Dois às 10 - Miguel Vicente apresenta o filho e faz revelação surpreendente

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recebeu Iury Mellany e Anuska Marques, irmãs naturais de Oliveira do Bairro, que partilharam momentos marcantes das suas vidas. Iury falou sobre a sua passagem pelos reality shows, onde encontrou o amor e viveu experiências intensas. Anuska revelou detalhes surpreendentes do início turbulento da sua relação com o namorado espanhol, que acabou por se transformar numa história de apoio e afeto. A jovem também abordou o impacto emocional do diagnóstico de hipotiroidismo e como a cirurgia plástica a ajudou a recuperar a autoestima após várias tentativas frustradas de emagrecimento.

Maria Cerqueira Gomes anunciou o novo concurso da TVI, a ser gravado na Argentina, com desafios de cultura geral para equipas de cinco elementos, enquanto Cláudio Ramos protagonizou um momento divertido ao tentar pronunciar o nome do programa.

Henrique Ferreira, um dedicado pastor e agricultor, partilhou o amor pelo campo e pelos animais, conciliando essa vida com o trabalho em fábrica e uma candidatura à junta de freguesia.

Susana, proprietária da loja Twigy há quase quatro décadas em Leiria, contou como conquistou gerações de clientes com os seus corpetes e fatos de banho, mantendo viva uma tradição de proximidade e confiança.

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother, apresentou o filho Duarte e falou sobre a paternidade, a vida ao lado de Beatriz e os seus planos como jovem agricultor, incluindo a criação de uma marca própria de medronho.

A jovem Mariana Silva comoveu com a sua história de vida. Órfã desde os 20 anos, após perder a mãe aos 11 e o pai na véspera do seu aniversário, carrega não só a dor das perdas, mas também uma dívida deixada pela família. Estudante universitária em Viseu, Mariana luta para seguir em frente, contando com o apoio da solidariedade para continuar os estudos e manter a sua casa.

Sofia Matos, Vítor Marques e Vera de Melo analisam os temas que marcam a atualidade nesta quarta-feira, dia 18 de junho.