Dois às 10 - Miguel Vicente faz agradecimento especial a Cláudio Ramos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Miguel Vicente foi pai pela primeira vez. O pequeno Duarte veio ao mundo este domingo, 5 de janeiro. Miguel Vicente enviou um vídeo, com o pequeno Duarte ao colo a agradecer a Cláudio Ramos e aos comentadores por todo o carinho. A nossa tia Cátia está na cozinha para nos fazer uma lasanha inovadora e revisitada. A Chef ensina a fazer mil folhas de beringela e apresenta uma receita de lasanha sem carne, este preparado pode servir de base para outros pratos e a tia Cátia explica tudo!

Conhecemos a história de vida de Arinda Rodrigues. Arinda tem duas filhas, o marido abandono-a quando estava grávida da mais nova. Sozinha, Arinda criou as duas filhas autistas e quando uma mudou de sexo pode contar com o apoio incondicional da mãe.

Conhecemos a história da pequena Ana Ísis Caeiro, contada pela mãe Lúcia Guerreiro. Ana Ísis tem 8 anos e mede apenas 1,14m. Desde os 5 anos que tem o crescimentoestagnado. Depois de diversos exames, percebeu-se que tinha um défice de hormona de crescimento e que necessitava de tomar esta hormona. No entanto, a família aguarda, desde dezembro de 2023, pela aprovação da Comissão Nacional. Cada dia que passa é mais um dia que o futuro da criança fica hipotecado.

O repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de uma mulher degolada e esfaqueada na barriga até à morte pelo companheiro. O filho de 14 anos assistiu a tudo. Partilhamos entrevista com amigo do casal.O homem entregou-se na esquadra da PSP.