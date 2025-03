Dois às 10 - Mitos e verdades sobre a menopausa

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem a médica ginecologista, Dra. Irina Ramilo, para uma conversa esclarecedora sobre a menopausa. O programa aborda a importância de desmistificar o tema e quebrar o silêncio que muitas vezes envolve esta fase da vida da mulher. A Dra. Irina Ramilo destaca os desafios que as mulheres enfrentam ao lidar com os sintomas da menopausa, como os calores e as insónias, e a importância das consultas regulares com um ginecologista para um acompanhamento adequado. Cristina Ferreira partilha a sua própria experiência e levanta questões sobre como lidar com esta fase da vida. Catarina Lucas, psicóloga especialista em sexologia, e os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, discutem a importância da ligação emocional na menopausa e o seu impacto no desejo sexual. A conversa destaca a diferença entre intimidade e sexualidade e como a secura vaginal, comum na menopausa, pode inibir o desejo. É abordada a necessidade do uso de lubrificante para contornar este problema. A psicóloga reforça que a intimidade é essencial para promover a sexualidade. Cláudio Ramos menciona que os homens têm um comportamento diferente das mulheres neste aspeto, com as mulheres precisando mais de ligação emocional. A nutricionista Liliana Barros esclareceu dúvidas sobre a menopausa e a importância da alimentação para atenuar os sintomas. Lilian explicou que a menopausa é um processo gradual, com alterações que se manifestam com diferentes intensidades. A conversa abordou como a alimentação pode desempenhar um papel fundamental na gestão destes sintomas, nomeadamente os calores e a suduração noturna, e como certos alimentos, como a cafeína, álcool e comida picante, podem agravá-los. Foi também realçada a importância da inclusão de alimentos ricos em fitoesteróis, como a soja e a linhaça, na alimentação. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira participaram ativamente na conversa.

Ossman, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», protagonizou um momento divertido com os apresentadores ao ser questionado sobre o seu nome. Ossman partilhou a sua opinião sobre quem merece ganhar o "Secret Story". O convidado destacou Daniela e Iury como concorrentes de «coração», mas revelou que, a nível de jogo, considera que Inês ou Miguel seriam os potenciais vencedores.

