Dois às 10 - Mitos e verdades sobre bebés e os desafios da parentalidade

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos o pediatra Manuel Magalhães ele sabe tudo sobre a saúde das crianças e dos bebés, inclusive sobre o choro e partilhas algumas dicas de como sobreviver àquelas choradeiras que parecem não termina.Joana Taful, ex-concorrente do «Big Brother», foi mãe do seu quinto filho há um mês e hoje apresenta-nos a Maria da Pureza. O parto, que inicialmente parecia ser o mais fácil de todos, tornou-se um verdadeiro desafio. Joana Taful: «Foi cesariana de urgência no meio do trabalho de parto». Recebemos a psicóloga Tânia Correia para esclarecer tudo sobre limites e barreira na edução dos nossos filhos nos dias de hoje. Devem os pais ouvir a opinião dos outros? A nossa convidada explica tudo.

Conhecemos a história de vida de Marco Miranda. Marco conta como, aos dez anos, começou a consumir conteúdos para adultos. Conta que foi escravo do vício vários anos e de como se libertou dele.

Na «Atualidade» Ticiana Xavier relata o ambiente de pesar em Cedofeita, Porto, após a morte do jovem treinador Rafael Maravilha. Amigos e colegas deixaram flores e velas no local onde o corpo foi encontrado. Nas redes sociais, as homenagens multiplicam-se, com mensagens de pesar e consternação pela perda trágica do treinador dos sub-15 do Rio Ave.