Dois às 10 - Morreu Ricardo, o pai que emocionou Portugal ao pedir mais um Natal com o filho

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», foi em Agosto de 2024 que demos a conhecer o Ricardo e a sua família. Vinha apelar à ajuda dos portugueses pois só um tratamento inovador na Alemanha podia fazer parar o tempo. Tinha sentença de 6 meses de vida. Pedia para poder passar o Natal com o filho. Era dia 30 de Agosto, e o mês não acabou sem os portugueses reunirem mais de 300 mil euros. Ricardo foi a Alemanha. Fez o tratamento, mas “foi tarde demais”! A nossa jornalista falou com Ricardo que nas suas últimas palavras com o programa disse que estava só à espera de morrer. Contudo queria agradecer a todos, ao programa que lhe deu voz e aos portugueses solidários que contribuíram para ter esperança e lhe deram mais 5 meses de vida! Ricardo morreu aos 42 anos, no dia 2 de Fevereiro. Deixa a mulher Nora e o filho Adam de 6 anos.

João Ricardo esclarece os rumores de um relacionamento com a comentadora Márcia, confirmando que deu boleia a Márcia, mas negando qualquer envolvimento romântico. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira brincam com a situação, comentando sobre a química entre os dois e relembrando um episódio em que Márcia mandou um beijinho para João. João afirma não ter qualquer relação com Márcia ou com outra pessoa, reiterando que o seu coração estava fora da casa.