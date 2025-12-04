Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Dois às 10 - Motorista da Carris sobreviveu a ataque após tumultos em Lisboa

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Motorista da Carris sobreviveu a ataque após tumultos em Lisboa - TVI

No «Dois às 10», a manhã começou com as Conversas de Café, onde Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim analisaram as novidades e polémicas do mundo dos famosos, sempre com humor e opinião afiada.
O programa recebeu depois Cristiana e Fernando, pais de gémeas extremamente prematuras, que partilharam a dura batalha vivida desde o parto de emergência às 28 semanas.
Relataram internamentos, cirurgias e o impacto dos diagnósticos, mostrando a resiliência de Clara e Francisca e a força da família.
Seguiu-se a história de Tiago Cacais, motorista da Carris envolvido no ataque que incendiou o autocarro onde se encontrava.
Tiago descreveu os minutos de terror que viveu, as sequelas físicas e emocionais e o longo processo de recuperação.

