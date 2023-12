Dois às 10 - Mudamos a vida de Cláudia Magalhães!

Hoje às 09:55

Num programa apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, começamos a manhã com as conversas de café onde os apresentadores e comentadores fazem trocas de presentes de amigo secreto. Depois ficamos a conhecer a história de Tiago e o desespero da sua mãe por ver o filho a morrer lentamente, vítima de uma doença rara. Ficamos a conhecer Cláudia Magalhães, que com um passado marcado por vários traumas psicológicos e físicos, recebe ajuda da equipa médica de Luísa Magalhães Ramos. Na terceira parte como já é habitual os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.