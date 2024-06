Dois às 10 - Namorada de jovem assassinado pela mãe desmente motivo do crime

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Bruna Almeida que fala pela primeira vez em televisão sobre o assassinato do namorado que foi morto pela mãe. Revoltada com o facto do Tribunal da Relação ter anulado o sentença de primeira instância, que já achava baixa, Bruna revela como foi o crime, como era a sua relação e de Diogo (a vítima) e aquilo que acredita ser o motivo do crime. Os apresentadores recebem ainda os membros da banda «Tentações», uma das girlsband mais populares de sempre em Portugal que terminou há 25 anos. A atriz e cantora Patrícia Candoso recorda alguns dos seus projetos profissionais e explica a pausa que fez. Também o psiquiatra e terapeuta de casal José Gameiro, fala com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o seu mais recente livro «Manual de infidelidade» e esclarece algumas questões sobre a traição no seio de um casal.