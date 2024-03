Dois às 10 - Nelson Évora revela que nunca esperou vencer

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Nelson Évora, vencedor de «Dança com as Estrelas» e a bailarina Anna Galysheva com quem partilhou a pista. Nelson faz um balanço da experiência. Recordamos momento em que Nelson Évora, vencedor de «Dança com as Estrelas» prestou homenagem ao pai. Rosário Guerra, proprietária do «Café Corcel», com uma receita irresistível que não leva farinha. Rosário prepara um Bolo de amêndoa com doce de ovos. Conhecemos a história de quatro mulheres, da mesma família, diagnosticadas com cancro da mama. Natalina Francisco recorda que perdeu a filha para o cancro, enquanto ela própria lutava contra a doença, Cristina Ferreira emociona-se com história de convidadas. Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano entrevista João Valente que afirma ter ficado sem centenas de euros que tinha num pote em casa e acusa irmã de Mónica Silva do roubo. Partilhamos o testemunho de Laurinda Silva que pede justiça pela morte da mãe e acusa o lar de negligência. Laurinda conta que ao fim de, 17 dias no lar, a mãe estava cheia de feridas, apática e acabou por falecer. Os nossos comentadores analisam caso de explicador de matemática cadastrado que voltou a atacar após cumprir pena por 82 crimes. O homem é casado, tem duas filhas e abusou de rapazes menores a quem dava explicações.