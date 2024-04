Dois às 10 - Nelson Fernandes em lágrimas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recordamos alguns dos melhores momentos de Nélson, o ex-concorrente do «Big Brother 2024», afirma que deu muito à casa e faz o balanço de uma semana de reality show. O ex-concorrente do «Big Brother 2024» esclarece confronto com Catarina Miranda, afirma que criou ligações muito fortes dentro da casa. O primeiro concorrente expulso do «Big Brother 2024» recorda que, com a penas dois anos, sofreu uma tentativa de rapto por parte de um pedófilo, Nelson deixa apelo. Depois de ter ultrapassado uma adolescência marcada pela obesidade e pelo bullying Nelson afirma que tenta mostrar-se sempre forte e evita mostrar fragilidades. Visivelmente emocionado afirma que precisava de uma pausa na vida real. Surpreendemos Nelson com uma mensagem de agradecimento de Marta Nogueira, uma mulher baleada pelo namorado, que está a recuperar a sua mobilidade com a ajuda preciosa de Nelson. Conhecemos a história de Ivan contada pela namorada Jéssica que diz que, há 268 dias, vai visitar o noivo ao hospital. O casal já tinha o casamento marcado, mas tudo mudou com o que aconteceu a Ivan e a jovem diz que sente que roubaram uma parte da vida deles. Descobriram que o Ivan tem arritmias malignas que podem levar a morte súbita. Ivan teve duas convulsões e uma paragem cardiorrespiratória e esteve em risco de vida. O jovem tem arritmias malignas que podem levar a morte súbita. Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes fazem o rescaldo da Gala do «Big Brother 2024», noite em que Nelson foi o concorrente expulso.

Na «Atualidade», a repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de um agente da PSP raptado por um casal e obrigado a levantar dinheiro. O rapto terminou em homicídio quando o agente conseguiu atingir um dos suspeitos. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem esfaqueado e abandonado. O cadáver não tinha carteira com documentos, nem telefone ou dinheiro. Os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam o caso de menino de dois anos encontrado morto. As ossadas da criança forame encontradas oito meses depois do desaparecimento. As autoridades investigam se existiu crime. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um cadáver de homem encontrado numa vala. Os nossos comentadores analisam caso de homem que tentou matar a mulher com bebé ao colo. O homem disparou contra a cabeça e peito da mulher por ela o expulsar de casa.