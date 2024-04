Dois às 10 - Noélia Pereira responde às acusações de agressão a uma funcionária

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», enquanto participava no «Big Brother», da TVI, Noélia Pereira teve o respetivo nome envolvido numa polémica, com a acusação de que teria agredido uma funcionária grávida. Noélia esclarece tudo e afirma que as acusações são falsas. Conhecemos a história de Paulo Magalhães. Ana e Paulo tinham uma vida normal, mas a 1 de agosto de 2018 tudo mudou. Com 2 filhos menores o casal viu a vida desmoronar-se quando Paulo de 39 anos sofreu um acidente de trabalho que o deixou paraplégico. Ana conta que ela e o marido tinham o sonho de construir uma casa e Paulo foi para a Noruega trabalhar para ganhar mais dinheiro. Em 2013 num trabalho em Portugal teve um acidente, caiu de uma máquina a 12 metros de altura. As sequelas são para a vida, ficou paraplégico. «Foi começar do zero, andou tudo para trás.» No dia em que o Paulo deixou de andar, o filho Afonso começou a dar os primeiros passos, começou a andar. Durante 6 meses Ana visitou o marido todos os dias no hospital, cuidou dos filhos, da casa e trabalhava até às 3h da manhã.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de de um homem filmado a espancar a enteada de 5 meses. O bebé foi hospitalizado o suspeito encontra-se em prisão preventiva. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um idoso que disparou contra vizinho à frente da mulher deste. Partilhamos entrevista com a vítima de tentativa de homicídio que diz quer vivido uma autêntico terror. Os nossos comentadores analisam caso de Mónica Silva, a grávida da Murtosa, está desaparecida há 6 meses. Os nossos comentadores analisam caso de funcionária que falsificava documentos de alunos com necessidades especias. Os nossos comentadores analisam caso de rebanho de cabras que invadiram cemitério e comeram as flores, a população está indignada.