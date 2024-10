Dois às 10 - Novos desenvolvimentos do caso de Nuno da Silva

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de Nuno da Silva, ex-concorrente do reality show da TVI «Love On Top», que terá tentado matar um dos filhos. Pollyanna conta que foi esfaqueada 20 vezes e que é um milagre estar viva. Relata como tudo aconteceu, foi abordada na rua por alguém que lhe puxou a mala, ela reagiu e foi esfaqueada 20 vezes. Não percebeu o que estava a acontecer, caiu no chão e foi aí que percebeu que foi atacada por uma faca. Perdeu muito sangue e só pediu a Deus para não a deixar morrer. Tem dois filhos e só pedia para não morrer. Depois de um ataque tão violento Pollyanna vive com medo. Conhecemos a história de vida de Patrícia Sousa, aos 40 anos, Patrícia que perdeu o melhor amigo e o pai num período de 10 meses. A morte mudou-lhe a vida por completo. Patrícia tinha tudo para ser feliz só que não. A morte acabou por mudar radicalmente a vida de Patrícia. Em menos de um ano perdeu duas pessoas muito importantes de forma trágica prematura e inesperada. Perdeu o amigo repentinamente e o pai que sofreu uma paragem cardiorrespiratória ficou em coma seis meses até morrer. Em ambos os casos, foi a última a ver o amigo e o pai. Foram os piores seis meses da sua vida.