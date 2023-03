Dois às 10 - Nuno Belchior esclarece polémicas

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, a apresentadora está de regresso após uns dias de férias. Teresa Horta Colaço, vencedora do «Mastechef» partilha a receita de um bolo de chocolate, com manteiga de amendoim, só com ingrediente naturais.r Recebemos o concorrente expulso na última gala de «O Triângulo» Nuno Belchior, que conta que não espera sair. Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Zé Lopes comentam última noite de expulsão de «O Triângulo».