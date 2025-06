Dois às 10 - Nuno Brito esclarece se já conhecia Lisa antes do «Big Brother»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cláudio Ramos analisa com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim os momentos mais marcantes da última gala do «Big Brother». A expulsão de Nuno Brito, com 47% da votação, gerou debate entre os comentadores, que consideraram a saída injusta e refletiram sobre o impacto da sua ausência na dinâmica do jogo, especialmente na relação conflituosa com Luís. A possível estratégia de Lisa na relação com Nuno também foi discutida, bem como a surpreendente decisão de Carolina em deixá-lo em risco. A evolução de Manuel Cavaco foi destacada por Luísa Castel-Branco, enquanto Gonçalo Quinaz elogiou os seus valores. A reveladora “Curva de Vida” do concorrente emocionou o painel, ao expor momentos de dor ligados à infância e ao preconceito.

O programa contou ainda com uma conversa com a cardiologista Leonor Parreira, que explicou a fibrilhação auricular, uma condição que afeta Cláudio Ramos. O apresentador revelou que será submetido a um procedimento de ablação para tratar a arritmia.

Catarina Paiva partilhou a sua luta contra artrose e necrose nas ancas, agravadas após a maternidade. Emocionada, foi surpreendida com uma ajuda especial para após concretizar a cirurgia de que precisa, recuperar qualidade de vida.

Cláudio Ramos recebe ainda Nuno Brito em estúdio. O ex-concorrente reflete sobre a sua experiência no «Big Brother», abordando as dificuldades que viveu, os conflitos com Luís e a desilusão com a expulsão. Revela ter sentido que poderia sair após a gala anterior, e compara a sua postura com a de outros concorrentes que, na sua opinião, não se entregaram ao jogo. Nuno partilha a sua “Curva de Vida”, marcada pelo racismo e por dificuldades financeiras, emocionando-se ao recordar esses momentos. Fala ainda da relação com Lisa, das diferentes necessidades emocionais entre ambos e esclarece rumores sobre um eventual conhecimento prévio. No final, revela quem gostaria que vencesse esta edição, elogiando a humildade e autenticidade de um colega.

Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta segunda-feira, 9 de junho.