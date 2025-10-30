Dois às 10 - Nuno Eiró «abre o coração» e fala do seu lado mais pessoal

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” desta quarta-feira foi marcado por emoções fortes, música e muita conversa. Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim analisaram as notícias mais comentadas do mundo dos famosos, num momento cheio de humor e opinião. Matias Damásio trouxe a música e encantou o estúdio com a sua voz inconfundível. Nuno Eiró juntou-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para um pequeno-almoço divertido, onde falou da carreira e da sua fase mais feliz. O programa deu ainda palco à dor de Marta Brandão, mãe de Fernanda, vítima do triplo homicídio na Penha de França, que emocionou todos ao partilhar o seu pedido de justiça.