Dois às 10 - Nuno Graciano acusa concorrente de «A Ex-periência» de falta de respeito

13 fev, 10:07

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, recebemos Nuno Graciano, cinha Jardim e luísa Castel-Branco para comentarem a última gala de «A Ex-operiência». Conhecemos a série «À procura do True Power» e a história da primeira convidada Patrícia Freitas diagnosticada com dois cancros em menos de três anos. Conhecemos história da pequena Matilde portadora de uma síndrome rara. Aos 3 anos Matilde é completamente dependente.