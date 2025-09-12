Dois às 10 - O adeus a «Festa é Festa»: Cristina Ferreira e elenco não contêm a emoção

Hoje às 09:50

No «Dois às 10» de hoje, despedimo-nos de uma novela que marcou a ficção nacional: o emocionante fim de «Festa é Festa», recordado por atores e por Cristina Ferreira. Conhecemos ainda de perto a história de vida de Alexandra Leitão, a mulher para além da política, candidata à Câmara de Lisboa e filha de uma lutadora antifascista. E ouvimos o testemunho duro e inspirador de Patrícia Rodrigues, que enfrentou maus-tratos na infância, uma adoção marcada pelo medo e a descoberta de uma doença rara, mas que hoje encontra força no amor e no recomeço.