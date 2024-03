Dois às 10 - O balanço, emotivo, das finalistas de «Big Brother - Desafio Final»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos as finalistas do «Big Brother - Desafio Final», Bárbara Parada, Ana Barbosa e Vina Ribeiro. As finalistas fazem um balanço da experiência. Surpreendemos Bárbara Parada com mensagens dos amigos. A finalista é muito elogiada por Cláudio Ramos pela sua maturidade perante as diferenças de idades que encontrou dentro da Casa. Conhecemos melhor Pilar, filha de Ana Barbosa. A finalista conta como geriu as saudades da filha e como a experiência mudou a sua maternidade. Conhecemos melhor o filho de Vina Ribeiro. A finalista conta como geriu as saudades do filho e do companheiro. Conhecemos a história de Filipa Jesus, que conta que já morreu e voltou à vida. Aos 17 anos, tiraram-lhe o tapete. Idalina, a mãe, explica que a filha era uma menina de ouro, andava nos escuteiros e dançava. Um dia deixou de sentir a mão e a perna direita porque sofreu um AVC. Sete meses depois, conta Idalina, a filha sofre novo AVC. Em uma semana foi ao bloco operatório cinco vezes. Descobriram que Filipa tinha um problema no coração e um aneurisma. Os médicos chegaram a pensar que Filipa não ia sobreviver. Idalina partilha que a filha sofreu uma paragem cardíaca e que esta gritou-lhe: «Oh, Filipa respira filha, respira». E, Filipa, recorda, que esta foi a maior vitória dela, sobreviver, ainda que dependa da mãe para quase tudo. Filipa acredita que foi Deus a colocá-la à prova por saber que vai dar a volta por cima.

Na «Atualidade», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um homem que agrediu a ex-companheira à frente dos filhos menores. Falso cliente armado sequestra e ataca quatro prostitutas e massagistas, a Polícia Judiciária está a investigar o caso. Os nossos comentadores analisam o caso. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem morto há quatro anos na arrecadação. Partilhamos entrevista a vizinha do idoso. Os nossos comentadores analisam os casos.