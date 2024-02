Dois às 10 - O carnaval de Torres Vedras chegou mais cedo!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», começamos a manhã com animação e muita folia ao receber alguns elementos das associações do carnaval de Torres Vedras, incluindo as famosas matrafonas. De seguida, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Bruna Gomes que vai ser a rainha do carnaval da Figueira da Foz. Na segunda parte, os apresentadores recebem familiares e amigos dos nomeados do «Big Brother» que comentam a prestação dos concorrentes. Conhecemos ainda a história de Marta Inácio que foi diagnosticada com cancro da mama e venceu esta luta. No entanto, a possibilidade de ter reincidências é muito grande e só um medicamento especial e inovador pode prevenir as metástases, mas o Serviço Nacional de Saúde não o comparticipa.